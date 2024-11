Von Marktstrategen heisst es einstimmig, dass das Geschehen auch in den kommenden Tagen und Wochen stark von der Politik bestimmt bleibe. In den USA etwa agiere der neu gewählte US-Präsident Donald Trump bereits so auf der politischen Bühne, als wäre er schon vereidigt. «Das kann schon jetzt zu Veränderungen führen, die sich in teilweise hektischen Kapitalbewegungen an den Märkten niederschlagen.» Aber auch das Aus der deutschen Ampel-Regierung vergangene Woche habe eine ordentliche Portion Ungewissheit in die Märkte gebracht. Unklar sei nach wie vor, wann genau nun die Neuwahlen kommen könnten.