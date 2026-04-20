Der Wochenstart am Schweizer Aktienmarkt ist tiefrot gefärbt. Er befindet sich damit in guter Gesellschaft. Auch seine europäischen Pendants verzeichnen zum Teil Verluste von mehr als einem Prozent. Nach einer kurzen Phase der Erleichterung vom Freitag dominieren nach dem Wochenende wieder Zweifel an einer schnellen diplomatischen Lösung im Iran-Konflikt. Die wiederholten Störungen der Strasse von Hormus - einer der wichtigsten Energiehandelsrouten - unterstrichen die fragile Lage und dämpften Hoffnungen auf ein zeitnahes, tragfähiges Friedensabkommen zwischen den Konfliktparteien, heisst es in einem Kommentar.