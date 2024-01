Am Schweizer Aktienmarkt halten sich am Donnerstag die Aktivitäten in Grenzen. Vor der Bekanntgabe der geldpolitischen Beschlüsse der Europäischen Zentralbank (EZB) sei eine grosse Zurückhaltung spürbar, berichten Händler. Die Umsätze seien dementsprechend eher dünn. Wegen des anhaltenden Inflationsdrucks werde die EZB die Leitzinsen unverändert lassen und gleichzeitig wohl andeuten, dass eine Zinssenkung nicht unmittelbar bevorstehe, mutmasst die Graubündner Kantonalbank. Wann es zu einer Zinssenkung kommt, ist derzeit die Schlüsselfrage. EZB-Präsidentin Christine Lagarde habe sich zuletzt den Worten vieler ihrer Kollegen angeschlossen, dass eine Senkung im Sommer «wahrscheinlich» sei, so die GKB weiter.

25.01.2024 11:30