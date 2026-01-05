In der laufenden Woche stehen verschiedene Konjunkturzahlen im Fokus, wobei der offizielle Arbeitsmarktbericht aus den USA vom kommenden Freitag eine erste wichtige Orientierungshilfe für die Märkte sein dürfte. Es wird der erste nach längerer Zeit sei, der zeitlich gesehen wieder turnusgemäss vorgelegt wird. Bereits am Berichtstag wird in den USA der ISM-Indes des verarbeitenden Gewerbes vorgelegt.
Der SMI steht um 09.25 Uhr 0,68 Prozent tiefer bei 13'176,97 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gibt lediglich 0,27 Prozent auf 2137,43 Punkte nach, was auf die geringere Gewichtung der Schwergewichte zurückzuführen ist. Im SMIM, der die 20 grössten Titel nicht enthält, drückt sich dies gar in einem Plus von 0,54 Prozent aus.
Das Börsenumfeld wird zum Beginn des Jahres von neuen Hoffnungen auf anhaltende Kapitalzuflüsse in KI geprägt. So hat laut LBBW die Tech-Euphorie zum Wochenauftakt bereits die entsprechenden Titel in Asien getrieben, angeführt von Schwergewichten wie Samsung oder Taiwan Semiconductors.
Dies verhilft hierzulande bei den Blue Chips VAT (+8,7 Prozent) zu einem sehr starken Start ins Jahr. Im breiten Markt profitieren davon weitere Techwerte wie Ams Osram (+9,9 Prozent), Inficon (+3,4 Prozent) oder Comet (+8,7 Prozent). Letztere werden zusätzlich durch eine Kaufempfehlung der Bank Vontobel beflügelt. Der Speicherzyklus dürfte im laufenden Jahr 2026 deutlich an Dynamik gewinnen, heisst es bei der Bank unter anderem zur Begründung.
Auch andere konjunktursensitive Titel wie ABB (+2,0 Prozent), Sika (+1,6 Prozent) oder Kühne+Nagel (+0,9 Prozent) ziehen klar an.
Deutlich klettern auch Partners Group (+5,2 Prozent) in die Höhe, dies mit Hilfe einer Aufstufung durch die Citigroup auf «Buy».
Zurückgebunden wird der Gesamtmarkt insbesondere von den Schwergewichten Nestlé (-2,4 Prozent), Novartis (-1,2 Prozent) und Roche (-0,8 Prozent). Auch weitere defensive Aktien wie Swiss Re (-3,6 Prozent), Zurich (-2,4 Prozent) oder Helvetia Baloise (-1,8 Prozent) werden abgestossen.
cf/uh
(AWP)