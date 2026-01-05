Der Schweizer Aktienmarkt ist am Montag mit Verlusten ins Börsenjahr 2026 gestartet. Gebremst wird der Gesamtmarkt insbesondere von den defensiven Schwergewichten. Konjunktursensitive Titel werden hingegen in der Eröffnungsphase gekauft. Gewinnmitnahmen nach dem starken Dezember kämen nicht überraschend, heisst es in Marktkreisen. Die Turbulenzen in Venezuela kommen als Unsicherheitsfaktor hinzu, auch wenn sie in ersten Reaktion relativ gelassen kommentiert werden. Das dortige Geschehen könnte indes einen Vorgeschmack auf ein geopolitisch erneut intensives Jahr liefern, schreibt etwa die Onlinebank Swissquote in einer Einschätzung. Zumindest die Ölpreise dürften sich demnach kurzfristig volatiler entwickeln als zuletzt.