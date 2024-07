Vor allem die mit Spannung erwarteten Zahlen von Tesla und Alphabet haben es nicht geschafft, die Herzen der Anleger für die «Glorreichen Sieben» zurückzuerobern, so der Börsianer weiter. Vor allem der E-Autobauer enttäuschte. Derweil trübte sich die Stimmung in den Unternehmen in der EU erneut ein und erreichte den tiefsten Stand seit fünf Monaten. Insbesondere die Daten für Deutschland enttäuschten. Damit rücken auf Datenseite die kommenden zwei Tage ins Visier der Anleger, wenn in den USA BIP- und Inflationsdaten auf dem Plan stehen, von denen sich weitere Schlüsse über den möglichen Zinspfad des Fed ziehen lassen.