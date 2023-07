Dem Schweizer Aktienmarkt fehlen am Dienstag starke Impulse. Für die Marktteilnehmer gebe dies schon mal einen Vorgeschmack auf die traditionell ausgedünnte Sommerzeit, heisst es im Handel. Zudem fehlt aktuell der Einflussfaktor Wall Street. Nachdem der Handel dort am Montag bereits verkürzt war, findet an diesem Dienstag wegen des Unabhängigkeitstages (Independence Day) gar kein Handel statt. Und auch auf Konjunkturseite mangelt es an Daten, die den Markt massgeblich beeinflussen könnten.

04.07.2023 11:30