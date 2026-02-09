Dort steht vor allem der japanische Aktienmarkt nach den Wahlen vom Wochenende im Blick. Der überragende Sieg der neuen nationalkonservativen Ministerpräsidentin Sanae Takaichi bei den Parlamentswahlen zum Unterhaus hievte den japanischen Nikkei erstmals über die Marke von 57'000 Zählern. Der deutliche Sieg wird als positiv für die Märkte gewertet. Und auch für die kommenden Tage ist die Agenda prall gefüllt und bietet reichlich Zündstoff für weitere Kursbewegungen. Vor allem die beiden US-Datenschwergewichte Arbeitsmarktbericht und Inflation stehen dabei im Fokus. Beide Datenpunkte sind dafür bekannt, die Märkte bewegen zu können.