Vor allem der Technologiesektor steht einmal mehr im Rampenlicht. Von den «Magnificent Seven» in den USA stehen an diesem Abend nach Börsenschluss mit Tesla und Alphabet nämlich die ersten zwei mit Zahlen auf dem Programm. Aber nicht nur diese Titel dürften die Märkte bewegen. Es ist eine insgesamt zahlenbefrachtete Woche. «Wir gehen davon aus, dass die Märkte in dieser Woche von Volatilität geprägt sein werden, da die Anleger eine grosse Anzahl von Unternehmens- und makroökonomischen Entwicklungen verarbeiten müssen», fasst denn auch ein Händler zusammen.