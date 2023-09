Zudem drohe in den USA mal wieder ein Shutdown, der auch die für die Börsen so wichtige Veröffentlichung des Arbeitsmarktberichts und der Inflationsdaten im Oktober verzögern könnte. Seit der Fed-Sitzung am vergangenen Mittwoch sind die Renditen gestiegen - nicht nur in den USA. «Die Risikobereitschaft nimmt weiter ab, da die Anleger die jüngsten aggressiven Andeutungen der Zentralbanken verdauen, die darauf hindeuten, dass weitere Zinserhöhungen vor Jahresende immer noch auf dem Tisch liegen, während die Kreditkosten noch länger höher bleiben dürften», fasst ein Händler zusammen. Viele Anleger nähmen dies als negative Nachricht wahr und verlören zunehmend das Vertrauen in die Fähigkeit der Zentralbanken, den Druck der weltweit steigenden Inflation zu mindern. Und auch das deutsche Ifo-Geschäftsklima verursachte einen weiteren Kursrückschlag am Morgen.