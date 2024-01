Der Schweizer Aktienmarkt findet am Montag keine klare Richtung. Während die Mehrzahl der Blue Chips nachgibt, halten Kursgewinne bei den Schwergewichten und eine starke Holcim-Aktie den Leitindex SMI knapp im Plus. Der Baustoffkonzern will sein US-Geschäft abspalten. Ansonsten sorge eine eher durchwachsene Nachrichtenlage dafür, dass sich Investoren nicht zu weit aus dem Fenster lehnten, heisst es im Handel. Die zunehmende Gewalt im Nahen Osten etwa schiebt die Ölpreise weiter an. Dies stelle grundsätzlich ein Risiko für die Inflation dar, warnen Händler. Und auch die jüngsten Nachrichten aus China werden als gemischt eingestuft. Während die Behörden mit weiteren Massnahmen dem Aktienmarkt unter die Arme greifen, soll der marode Immobilienkonzern Evergrande nun aufgelöst werden.

29.01.2024 11:30