Auch die Aussichten auf weiter wachsende Staatsschulden in den USA durch die «Big Beautiful Bill» von Trump wurde an den Märkten eher verhalten aufgenommen. Der US-Senat hatte dem Gesetzespaket äusserst knapp zugestimmt. Die nächste Hürde ist nun das Repräsentantenhaus, wo die Mehrheiten ebenfalls sehr knapp sind. Insgesamt mangele es am Markt vor der Berichtsaison an wesentlichen Impulsen. Am Nachmittag könnte der Arbeitsmarktbericht des Dienstleisters ADP für die US-Privatwirtschaft noch einmal für Bewegung sorgen. Wegen des Nationalfeiertags am Freitag werden die offiziellen Arbeitsmarktdaten bereits am morgigen Donnerstag veröffentlicht.