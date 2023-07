Nach dem fulminanten Wochenausklang am vergangenen Freitag setzt der Schweizer Aktienmarkt seine Klettertour auch am Montag weiter fort, wenn auch in gemässigterem Tempo. Der Start in das zweite Semester scheint dennoch gut zu gelingen. Bevor dann Mitte des Monats die Berichtssaison beginnt, müssen sich Investoren zunächst mit zahlreichen Konjunkturdaten auseinandersetzen. Wie ein Händler kommentiert, beruhigten die Stabilisierungstendenzen sowohl mit Blick auf die Konjunktur als auch auf die Inflationsdynamik die Marktteilnehmer derzeit.

03.07.2023 11:30