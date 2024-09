Den Investoren am Schweizer Aktienmarkt geht am Donnerstag nach einem guten Start so langsam der Schnauf schon wieder aus. Zwar weisen die Kurse mehrheitlich positive Vorzeichen auf, vor allem die Verluste beim Schwergewicht Roche bremsen das Geschehen aber aus. Zudem steige so langsam die Nervosität vor der am Nachmittag anstehenden Zinsentscheidung der EZB, heisst es im Handel. Während die Ökonomen mehrheitlich davon ausgehen, dass die europäischen Währungshüter die Zinsen um 25 Basispunkte auf dann 3,5 Prozent senken, sind es vor allem die möglichen Aussagen zum weiteren Kurs, die für Unsicherheit sorgen.