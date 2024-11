Was zunächst nach einem versöhnlichen Wochenausklang aussah, könnte sich nun als zähes Ringen um ein knappes Wochenplus entpuppen. Denn auch an der Schweizer Börse reagieren die Anlegerinnen und Anleger verschnupft auf die jüngsten Stimmungsdaten aus der Eurozone. Die Stimmung der Unternehmen in der Eurozone ist im November auf den tiefsten Stand seit zehn Monaten gefallen.