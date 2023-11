So stelle sich in China nach wie vor nicht der lang ersehnte Konjunkturaufschwung ein. «Die Handelsbilanz Chinas zeigt ein eindeutiges Bild der nachlassenden Exportwirtschaft auf», so ein Börsianer. Auch in Deutschland komme die Konjunktur noch nicht in Fahrt und die Industrieproduktion liege ebenfalls unter den Erwartungen. Damit noch nicht genug sei die Zinsdebatte in den USA neu ausgebrochen. Die Aussagen einiger US-Notenbankvertreter liessen nun ein längerfristig hohes Zinsniveau erwarten, da sie die Inflation nachhaltiger bekämpfen wollten.