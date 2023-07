Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag im Handelsverlauf die Vorzeichen gewechselt. Nach einem etwas leichteren Start ist der Leitindex im weiteren Verlauf nun moderat ins Plus gedreht. Börsianer sprechen von einem volatilen Handel bei stark ausgedünnten Umsätzen. In diesen Ferien-Phasen neigen die Finanzmärkte zu einer erhöhten Volatilität, da es angesichts der wenigen Marktteilnehmer oft nicht viel brauche, um für Bewegung zu sorgen, heisst es am Markt.

20.07.2023 11:30