Notenbankpolitik steht auch an diesem Abend mit dem Zinsentschied der US-Notenbank auf der Agenda. Sie dürfte wegweisend für die Märkte sein - «mindestens mal für den Rest des Jahres», so ein Händler. Zwar gilt es mehr oder weniger als gesetzt, dass die Währungshüter die Zinsen nicht anrühren. Umso wichtiger werden deshalb die Aussagen des Fed-Chefs Powell auf der anschliessenden Pressekonferenz sein: «Wie weit lässt die Notenbank für weitere Zinsschritte nach oben die eine Tür offen oder sehen Anleger sogar durch einen kleinen Spalt in der anderen Tür zu Zinssenkungen etwas Licht durchscheinen - alles ist möglich und so auch jedwede Bewegung an den Börsen», fasst ein Händler zusammen. Zuvor dürfte der US-Arbeitsmarkt im Fokus stehen mit dem ADP-Arbeitsmarktbericht sowie den Zahlen für offene Stellen.