Die Schweizer Aktienbörse legt zum Wochenschluss einen Marschhalt ein und konsolidiert die jüngsten Gewinne des vorweihnächtlichen Rallys. Dabei ist der Markt nach einem gehaltenen Start im Verlauf leicht abgerutscht. Einige Titel büssen einen Teil ihrer kräftigen Vortagesgewinne wieder ein und die defensiven Schwergewichte stehen weiterhin tendenziell unter Druck, was den Gesamtmarkt belastet. Am Berichtstag sorgt ausserdem der grosse dreifache Quartalsverfall an der Terminbörse Eurex für erhöhte Umsätze und auch für erhöhte Nervosität. Beim Hexensabbat, wie der Quartalsverfall auch genannt wird, weil Futures und Optionen auf Indizes und Aktien auslaufen, kommt es stets zu grösseren Kursausschlägen.

15.12.2023 11:41