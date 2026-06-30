SMI markiert neues Rekordhoch

Der Leitindex SMI gewinnt gegen 11.00 Uhr 0,03 Prozent auf 14'228,62 Punkte. Kurz nach Handelsbeginn war er mit 14'287 Punkten auf ein Rekordhoch gestiegen und hatte die bisherige Bestmarke vom vergangenen Donnerstag um rund 20 Punkte übertroffen. Im weiteren Verlauf schmolzen die Gewinne am Dienstagmorgen jedoch wieder deutlich zusammen und kurzzeitig notierte der SMI sogar im negativen Bereich.