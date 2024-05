Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Montagvormittag eine Spur leichter. Nach dem starken Kursanstieg der vergangenen Woche fehle es an Impulsen, die eine Fortsetzung des Rally rechtfertigen würde, meinen Händler. Und es tue es dem Markt nur gut, wenn er das höhere Kursniveau nun konsolidiere. Das Geschäft verlaufe allerdings in ruhigen Bahnen. Die Anleger hätten vor den US-Produzenten- und Konsumentenpreisen am Dienstag und Mittwoch eine vorsichtigere Haltung eingenommen. Dies sei eine Art Realitätsprüfung dafür, wie nachhaltig das aktuelle Kursniveau sei, heisst es weiter.