Das wichtigste Ereignis war ohne Frage die US-Notenbank. Ihr sei es am Mittwoch gelungen, die erste Zinssenkung stärker als erwartet ausfallen zu lassen, ohne Erwartungen auf eine weitere Lockerung zu wecken, heisst es in einem Kommentar. Die übrigen Notenbanken in Grossbritannien und Japan wiederum handelten wie erwartet. Nachdem diese Grossereignisse nun abgehakt sind, dürfte denn auch etwas Ruhe in die Märkte einkehren. Hierzulande steht in der kommenden Woche noch die SNB auf dem Plan, die womöglich auch nochmals die Zinsen senken könnte.