Auch zum Wochenschluss kann der Schweizer Aktienmarkt von seiner defensiven Ausrichtung profitieren - wenn auch nicht so stark wie an den ersten zwei Handelstagen 2024. In dieser verkürzten Neujahrswoche steuert der SMI aktuell auf eine nahezu unveränderte Performance zu. Damit sieht seine Bilanz deutlich besser aus als die wichtiger internationaler Pendants. Seit dem Jahreswechsel ist es bei den Marktteilnehmern zu einem Stimmungsumschwung gekommen - vor allem mit Blick auf die Zinserwartungen. Dies hat speziell in den USA zu einem regelrechten Abverkauf bei Techwerten geführt.

05.01.2024 11:30