Wegen des US-Shutdowns dürften die mit Spannung erwartete Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts ausbleiben. Damit fehlten den Marktteilnehmern wichtige Daten, die Aufschluss zur Zinsentwicklung geben könnten. Am Vortag hatte in den USA ein Bericht allerdings gezeigt, dass US-Unternehmen im Oktober dank der KI-Revolution den grössten Stellenabbau seit mehr als einer Dekade angekündigt haben. Dies könnte zwar die Zinssenkungserwartungen wieder verstärken, dürfte aber die Konsumentenstimmung beeinträchtigen. Diesbezüglich gibt es im Tagesverlauf allerdings mit dem Verbrauchervertrauensindex der Universität Michigan Aufschluss. «Und wenn man weiss, wie wichtig der Konsum für die US-Wirtschaft ist, könnte dieser Index für einmal durchaus mehr Beachtung finden als auch schon», sagt ein weiterer Marktteilnehmer.