Dem Schweizer Aktienmarkt geht am Dienstagvormittag nach zwei starken Handelstagen in Folge ein wenig der Schnauf aus. Zunächst hatten die erneuten Rekordstände an der Wall Street zum Wochenstart auch hierzulande gestützt. Mittlerweile ist das Plus im SMI aber zusammengeschmolzen und der Leitindex notiert knapp im Minus. Nichtsdestotrotz bleibe die Stimmung gut, heisst es. «Das Goldlöckchen-Szenario nimmt immer mehr Gestalt an: Ein moderates Wachstum (zumindest in den USA), eine Inflation auf dem Rückzug und die Aussicht auf eine lockerere Geldpolitik sind die Zutaten für dieses Börsenmärchen», kommentiert ein Händler die aktuellen Treiber des Marktes.