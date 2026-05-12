SMI holt Verluste auf

Gegen 11 Uhr verliert der SMI noch 0,09 Prozent auf 13'076 Punkte, nachdem er zu Handelsbeginn zeitweise fast ein Prozent eingebüsst hatte und unter die Marke von 13'000 Punkten gefallen war. Mittlerweile stehen zwölf Verlierer 8 Gewinnern gegenüber. Der SMIM mit den mittelgrossen Werten gibt um 0,32 Prozent nach auf 2972,01 Punkte und der der breite SPI 0,11 Prozent auf 18'554,60. Auch andere europäische Börsen wie der deutsche DAX oder der französische CAC haben die Anfangsverluste im Verlauf nahezu wett gemacht.