Die Schweizer Aktienbörse knüpft am Mittwochvormittag zwar an den positiven Trend vom Vortag an, doch Kursverluste im SMI-Riesen Novartis und bei Alcon bremsen den Aufwärtstrend. Die Stimmung sei insgesamt gut, meinte ein Händler, dafür sorgten die zuletzt gesunkenen Zinserwartungen. Die US-Notenbank Fed dürfte nach den neuesten US-Inflationsdaten den Zinserhöhungszyklus jedenfalls abgeschlossen haben, heisst es. Im kommenden Jahr könnte dann eine Kombination aus geringerem Wachstum und niedrigerer Inflation zu Zinssenkungen führen, schreibt dazu etwa die Grossbank UBS in ihrem täglichen Kommentar. «Die Markterwartungen liegen bei 4 Zinsschritten um jeweils 0,25 Prozentpunkte nach unten», sagte ein Händler.

15.11.2023 11:30