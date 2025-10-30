Eher gedämpft wird die Stimmung hingegen von Fed-Chef Jerome Powell mit seiner Zurückhaltung hinsichtlich einer weiteren Zinssenkung der US-Notenbank im Dezember. «Viel Lärm um nichts», lautet denn auch das Fazit eines Kommentars der Online-Handelsplattform CMC Markets zum «Super Wednesday». Was die News der drei grossen US-Techwerte Alphabet, Meta und Microsoft betrifft, so sieht CMC «Licht und Schatten». Immerhin wird der seit neun Tagen andauernde Sinkflug des SMI zumindest für den Moment etwas gebremst. Ins Blickfeld der Investoren rückt nun die Zinssitzung der EZB vom frühen Nachmittag.