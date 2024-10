Mit Blick nach vorne schreibt die Dekabank von bevorstehenden Schlüsseltagen. «Angesichts der anstehenden Quartalsberichte der US-Schwergewichte, wichtiger US-Wirtschaftsdaten sowie der US-Wahlen am 5. November dürfte die Nervosität über die verschiedenen Marktsegmente hinweg in den kommenden Tagen erhöht bleiben.» Abhängig vom US-Wahlausgang könnten die Weichen an den Kapitalmärkten für die kommenden Monate gestellt werden. Etwas Entlastung komme auch aus Nahost, wo sich Israel beim Militärschlag gegen den Iran zurückgehalten habe, was für eine gewisse Hoffnung sorge.