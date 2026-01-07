Nur wenig Einfluss hatten die am späten Vormittag publizierten neuen Inflationsdaten aus der Eurozone. Dass die Jahresteuerung von 2,0 Prozent punktgenau im Zielkorridor der EZB lag, dürfte kaum neue Zinssenkungsfantasien geweckt haben, meinte ein Kommentator. Gespannt sind die Marktteilnehmer nun auf die am Nachmittag anstehenden ADP-Arbeitsmarktdaten. Diese dürften erste Hinweise auf den am Freitag anstehenden US-Arbeitsmarktbericht für den Dezember geben.