Der Schweizer Aktienmarkt bewegt sich am Donnerstag in engen Spannen und tendiert praktisch unverändert. Dabei verläuft das Geschäft laut Händlern trotz Bilanzvorlagen einiger grosser Unternehmen in eher ruhigen Bahnen. Die Stimmung sei dank der Hoffnung auf eine Beilegung des von den USA losgetretenen Zollstreits positiv. Dennoch neigten viele Anleger nach dem Kurseinbruch im April und der danach folgenden raschen Erholung dazu die Portfolios abzusichern. «Sei dies über Derivate oder auch über Verkäufe», sagt ein Händler. Dass sich das Geschehen beruhigt hat, zeigt derweil auch im Volatilitätsindex VSMI, der sich seit dem Hoch im April wieder halbiert hat.