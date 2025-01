An der Spitze stehen Richemont (+16,4 Prozent). Der Luxusgüterkonzern hat im Weihnachtsquartal den Umsatz (per Ende Dezember) um 10 Prozent auf 6,15 Milliarden Euro gesteigert und die Markterwartungen damit klar in den Schatten gestellt. Der Umsatz ging in Asien zudem weniger stark als erwartet zurück. Im Sog von Richemont ziehen auch Swatch (+7,8 Prozent) deutlich an. «Der Uhrenbereich bei Richemont schrumpft langsamer und die USA laufen gut. Das sind auch positive Signale für Swatch», meint ein Händler zum Kursplus von Swatch.