Das Jahr 2026 beginne in einem wirtschaftlichen und finanziellen Umfeld, das sich widerstandsfähiger erwiesen habe als noch vor kurzem erwartet, schreibt etwa die Bank Oddo BHF Schweiz in einem Kommentar. So seien im vergangenen Jahr die ungünstigsten Szenarien wie etwa eine globale Rezession oder ein schwerer «Marktunfall» vermieden worden, trotz des Zollschocks und Befürchtungen wegen einer möglichen Stagflation. Die Weltwirtschaft habe dabei eine bemerkenswerte Anpassungsfähigkeit bewiesen. Die Widerstandskraft beruhe auf mehreren Pfeilern: einer fragilen, aber realen Deeskalation der Handelskonflikte, logistischen Anpassungen, die den Inflationsdruck begrenzt hätten und vor allem der beispiellosen Investitionswelle in künstliche Intelligenz.