Der Schweizer Aktienmarkt legt am Dienstag nach dem langen Pfingstwochenende leicht zu. Die Hinweise auf eine bevorstehende Lösung des Konflikts hatten sich zuletzt verdichtet. Das hatte bereits am Montag andere Märkte wie den deutschen Dax nach oben getrieben. Eine gewisse Skepsis bleibt laut Händlern aber im Markt - auch aufgrund neuer US-Angriffe auf Minenschiffe in der Strasse von Hormus. «Es ist ja nicht das erste Mal, dass eine Einigung angeblich kurz bevorsteht», kommentiert ein Börsianer. Entsprechend bröckelten die Gewinne über den Vormittag leicht ab.