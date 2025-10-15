US-Notenbank-Chef Jerome Powell wiederum gab während einer Rede am Dienstag zwar keine konkreten Hinweise auf eine Zinssenkung, aber seine Äusserungen zur Schwäche des Arbeitsmarktes deuten laut Händlern darauf hin, dass eine Lockerung - wie von den Finanzmärkten erwartet - fest auf der Tagesordnung steht. «Der Markt interpretiert in seine Worte weiterhin noch zwei Senkungen in diesem Jahr hinein und setzt auch darüber hinaus auf eine anhaltend lockere Geldpolitik des Fed», so ein Händler. «Die Aussicht auf günstigere Finanzierungskosten wirkt wie eine Aufbauspritze für die nach dem monatelangen Rally etwas kraftlosen Aktienmärkte.»