Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Dienstagvormittag im Plus. Der Leitindex SMI hält sich damit mühelos über der 12'000-Punkte-Marke, die am Vortag noch zur Disposition stand. Der Grund für die gute Stimmung ist die Hoffnung auf eine «grosse» Zinssenkung in den USA. Das «Fed Watch Tool» der Optionsbörse CME zeigt mittlerweile eine Wahrscheinlichkeit von fast 70 Prozent für eine Zinssenkung um 50 Basispunkte an; zu Beginn der Vorwoche hatte noch eine haushohe Mehrheit einen Zinsschritt um lediglich 25 Basispunkte für wahrscheinlicher gehalten. Eine grosser Zinsschritt am Mittwochabend könnte laut Händler die Märkte kurz- und mittelfristig beflügeln.