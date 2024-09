In China hat die People's Bank of China (PBOC) am Morgen ein Stimulationsprogramm angekündigt, das insbesondere auf eine Stabilisierung des chinesischen Immobiliensektors und der Aktienmärkte abzielt. So sollen etwa die Leitzinsen und die Mindesteinlageanforderungen für den Erwerb von Zweitimmobilien abgesenkt werden. Die Schritte werden von Ökonomen begrüsst. Sie zeigten, dass sich die Entscheidungsträger des Gegenwinds bewusst seien. Dagegen sei der Ifo-Index noch schlechter als befürchtet ausgefallen, heisst es bei der LBBW. So sei der Lageindex von einem ohnehin tiefen Niveau nochmals gefallen. Für die LBBW sowie andere Experten mehren sich die Zeichen für eine Rezession in Deutschland.