Unter Druck stehen dahinter aber auch die Papiere der UBS (-0,6 Prozent). Der Grund ist die gestrige Sitzung der ständerätlichen Wirtschaftskommission. Anders als zum Teil erhofft, gab es keine schnellen Änderungsvorschläge zur vollständigen Eigenkapitalunterlegung der Auslandstöchter, welche dann im Sommer im Rat zur Beratung kämen. Die Kommission will verschiedene Varianten und Alternativen zum Bundesratsvorschlag erst einmal diskutieren und die Beratung in der August-Sitzung fortsetzten. «Der Markt hätte sich sicher ein rascheres Vorgehen gewünscht», meint Vontobel-Analyst Andreas Venditti.