Der Schweizer Aktienmarkt bewegt sich am Dienstag in engen Spannen mehr oder weniger seitwärts. Das Geschäft verlaufe in ruhigen Bahnen, heisst es am Markt. «Es plätschert dahin», so ein Händler. Der Einfluss der geopolitischen Spannungen habe zwar wieder nachgelassen. Aber wegen der negativen Vorgaben aus den USA und Asien, wo vor allem Technologiewerte nachgaben, hielten sich die Anleger zurück. Für Zurückhaltung sorgt auch das am Mittwochabend nach US-Börsenschluss erwartete Quartalsergebnis des KI-Chip-Herstellers Nvidia. Die Angst, dass Nvidia angesichts der hohen Erwartungen enttäuschen könnte, sei sehr gross. Das Nvidia-Ergebnis könnte die Märkte nach beiden Richtungen bewegen, heisst es am Markt weiter. Dies stimme die Anleger vorsichtig. Dies umso mehr, als die Kurse inzwischen wieder sehr nahe an ihren Jahreshöchstwerten stünden.