Im Plus bewegen sich auch die Aktien Gurit (+3,3 Prozent). Grund dafür ist das Ergebnis des dänischen Windkraftanlagenherstellers Vestas. Dieser hat im ersten Quartal einen kräftigen Umsatzsprung erzielt und ist zudem in die Gewinnzone zurückgekehrt. Dabei entwickelte sich vor allem der Bereich Power Solutions über den Erwartungen. Dies dürfte auch dem sich in Umbau befindlichen Unternehmen aus der Ostschweiz helfen, heisst es am Markt.