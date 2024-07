Vor sowohl zahlreichen US-Konjunkturdaten als auch politischen Ereignissen herrscht zudem greifbare Zurückhaltung. So steht beispielsweise mit dem ADP-Beschäftigungsbericht ein wichtiger Indikator für die am Freitag anstehenden Arbeitsmarktzahlen aus den USA für Juni auf der Agenda. Im weiteren Verlauf folgen in einem verkürzten US-Handel noch der ISM-Index für den Dienstleistungssektor sowie am Abend das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank. Auf politischer Seite herrscht bei den US-Demokraten nach dem TV-Duell weiter Krisenstimmung, Stimmen nach einem Kandidatenwechsel werden laut. Am morgigen Donnerstag wählt dann Grossbritannien ein neues Parlament, bevor am Wochenende in Frankreich die zweite Wahlrunde ansteht.