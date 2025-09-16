Der Schweizer Aktienmarkt kommt am Dienstag nicht voran. Der SMI bewegt sich kaum verändert zum Schlusskurs vom Vortag, und damit sprang einmal mehr die gute Stimmung an der Wall Street nicht auf den heimischen Markt über. «Anleger sollten sich auf wenig Bewegung einstellen, bevor das Fed die Karten auf den Tisch legt», kommentiert ein Händler mit Blick auf die am morgigen Mittwoch anstehende Sitzung der US-Notenbank. Es wird allgemein mit einer ersten Zinssenkung um 25 Basispunkte gerechnet, einige hoffen sogar auf einen grossen Zinsschritt.