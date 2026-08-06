US-Präsident Donald Trump hatte erneut eine baldige Einigung zur Wiederöffnung der für den Ölhandel wichtigen Strasse von Hormus in Aussicht gestellt. Auch laut dem iranischen Aussenministerium befindet sich eine gemeinsame Erklärung mit Oman in der Schlussphase. An den Märkten nährt dies die Hoffnung auf eine baldige Einigung, auch wenn eine offizielle Bestätigung weiterhin aussteht. Die Ölpreise gaben entsprechend leicht nach.