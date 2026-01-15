Nach wie vor schwebten geopolitische Unsicherheiten sowie Bewertungssorgen im Technologiesektor über dem Markt, heisst es weiter. Dies zeige die Entwicklung an den US-Aktienbörsen, wo der Dow Jones seit kurzem besser abschneidet als die technologielastige Nasdaq. Darin spiegele sich bis zu einem gewissen Grad die Vorsicht der Anleger, meint ein Händler. Impulse für das weitere Geschehen werden von den am Nachmittag erwarteten Ergebnissen der US-Grossbanken Goldman Sachs und Morgan Stanley sowie von BlackRock und weiteren Konjunkturzahlen wie dem Empire-State- und der Philadelphia-Fed-Index sowie den wöchentlichen Arbeitsmarktdaten erwartet.