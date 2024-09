Derweil erhält der Markt auch Unterstützung aus Fernost: Chinas Führung will wegen der angespannten Wirtschaftslage mit einem Konjunkturpaket den angeschlagenen Immobilienmarkt und den schleppenden Konsum wieder ankurbeln. Die Wirtschaftsziele für dieses Jahr müssten erreicht werden, forderte das Politkader, wie Chinas amtliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. Derweil hat der Chipkonzern Micron mit seinem Ergebnis und positiven Aussagen zur weiteren Entwicklung ebenfalls zur Stimmungsaufhellung beigetragen. Weitere Impulse gibt es an Nachmittag aus den USA in Form weiterer Konjunkturdaten. Zudem treten mehrere Notenbanker an einer Veranstaltung auf.