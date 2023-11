Dass der Markt zuletzt in eine leichte Konsolidierung eingetreten ist, überrasche wenig, heisst es am Markt. Vielmehr werde hier und da die Frage gestellt, ob es das nun bereits gewesen sei mit dem Jahresendrally oder ob der Aufwärtstrend in den nächsten Wochen wieder Fahrt aufnehmen werde. Rein charttechnisch gesehen lauert bei 11'000 Punkten ein psychologisch möglicher Stolperstein.