Der Schweizer Aktienmarkt notiert am späten Donnerstagvormittags leicht im Minus. Im Vorfeld der Publikation von US-Daten würden in moderatem Ausmasse die Gewinne mitgenommen, heisst es im Handel. Bislang hatte der SMI im Wochenverlauf um mehr als 150 Punkte zugelegt, was nun einige Investoren vorsichtiger werden lasse. Das Hauptthema am Markt bleibt die Zinsentwicklung. «Wie Reinhold Messner freut sich der Markt, endlich am (Zins-)Gipfel angelangt zu sein», umschreibt ein Analyst die Stimmung der letzten Tage.

16.11.2023 11:30