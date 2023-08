Ausserdem werden im Tagesverlauf wichtige Daten veröffentlicht, vor welchen sich die Investorinnen und Investoren nicht exponieren wollten. Am Nachmittag werden aus Deutschland Teuerungsdaten erwartet und aus den USA Wachstumszahlen für das zweite Quartal sowie Daten vom Arbeitsmarkt. Am Donnerstag folgt dann die Eurozonen-Inflation, am Freitag die Schweizer Teuerung und am Freitagnachmittag der viel beachtete US-Arbeitsmarktbericht. Am Vortag hatten die Zinssorgen nach unerwartet schwachen Konjunkturdaten nachgelassen und die Hoffnungen auf eine Zinspause der US-Notenbank Fed im September erneut aufleben lassen. Derzeit würden schwache Konjunkturdaten als gut für die Finanzmärkte betrachtet, sagte ein Marktanalyst.