Die Schweizer Börse ist am Donnerstag nicht zu stoppen. Mit Kursgewinnen von mehr als 1 Prozent rennt der SMI seinen europäischen Pendants schier davon. Die Jahresbestmarke von 12'295 Zählern ist aktuell gerade noch 10 Punkte entfernt. Auch in den USA und Asien waren die Investoren zuletzt in Rekordlaune. Anders als dort, wird das heutige Rally hierzulande aber vor allem von den eher defensiven Vertretern wie den Pharmaschwergewichten getragen.