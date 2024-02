Der Schweizer Aktienmarkt steht am Montagvormittag solid im Plus. Nach zwei schwachen Wochen und zuletzt vier Tagen mit sinkenden Kursen geht es damit wieder einmal aufwärts. Per Saldo resultiert für den Leitindex SMI seit Jahresbeginn zwar nur eine Seitwärtsbewegung, immerhin steht er aber wieder wenige Punkte über dem Schlussstand von Ende 2023. Impulse von Unternehmen sind zum Wochenstart indes kaum auszumachen, ebenso wenig gibt es Orientierungshilfe von den Aktienmärkten in Asien, welche feiertagsbedingt mehrheitlich geschlossen blieben. Im Wochenverlauf könnte sich dies aber noch ändern.

12.02.2024 11:30