Am Schweizer Aktienmarkt ziehen die Kurse zum Wochenstart mehrheitlich an. Nachdem in der Vorwoche vor allem Sorgen um die US-Konjunktur die internationalen Finanzmärkte durchgerüttelt haben, komme es damit zu einer Stabilisierung, heisst es im Handel. Auch an den anderen europäischen Börsen gewinnen die wichtigsten Indizes am Montag hinzu. Trotz dieses bislang freundlichen Wochenauftakts bleibe die Unsicherheit aber hoch, sind sich Marktexperten einig. Sie gehen davon aus, dass das Geschehen in den kommenden Tagen weiterhin volatil bleiben werde. Neue Rekordstände dürften vor diesem Hintergrund im September eher schwierig werden, heisst es etwa in einem Kommentar der Deka Bank.